Pallavolo, la Sigel Marsala perde con onore ad Altamura

Una maratona di gioco che ha onorato al meglio l’inizio del girone di ritorno della Pool Salvezza Serie A2 Tigotà. Al PalaBaldassarra di Altamura, la Sigel Seap Marsala Volley si arrende solo al tie-break alla capolista Panbiscò Leonessa Altamura, uscendo dal campo con un 3-2 che profuma di consapevolezza per aver giocato un ottimo match e di sostanza per aver conquistato un punto che muove la classifica.

Il destino ha voluto che il risultato del match d’esordio venisse restituito a parti invertite, se all’andata furono le lilibetane a trionfare al quinto set, stavolta sono state le pugliesi a spuntarla sul filo di lana. Ma per le ragazze di Coach Lino Giangrossi, questo punto conquistato in trasferta rappresenta un mattone pesantissimo per la costruzione della salvezza definitiva.

Sotto la guida di capitan Giulia Caserta, la Sigel Seap ha messo in mostra una pallavolo di altissimo livello grazie soprattutto ad una ottima fase di ricezione e difesa che ha permesso alle azzurre di orchestrare azioni d’attacco limpide e ragionate, giocando costantemente alla pari contro la prima della classe. Dall’altra parte della rete, la Panbiscò Leonessa ha fatto valere la propria fisicità, risultando letale nel conteggio delle palle messe a terra. Sia le padrone di casa che le ospiti sono riuscite a frenare le bocche di fuoco avversarie con una serie di muri vincenti nei momenti cruciali, spostando l’inerzia del match proprio quando l’equilibrio sembrava non rompersi mai.

Nonostante la sconfitta di misura, resta il sorriso in casa Marsala. Il punto guadagnato muove ancora la classifica e consolida la terza posizione nel girone, nelle more della sfida che giocherà domenica Imola. Un dato che diventa ancor più entusiasmante se si considera che le azzurre hanno ancora una partita da recuperare rispetto alle squadre del girone A della stagione regolare, un “bonus” che potrebbe regalare ulteriori sorprese nel cammino di questa entusiasmante seconda parte di campionato.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, contro una squadra che attualmente sta giocando una pallavolo di alto livello, dichiara la centrale marsalese Sara Tajè. Noi abbiamo cercato di contenerle provando ad esprimere il nostro gioco, come sappiamo fare. Nonostante venissimo da una trasferta impegnativa è stata una partita combattuta fino al quinto set caratterizzata da alti e bassi. Siamo comunque contente e pronte a ripartire per le prossime sfide”.



IL TABELLINO

Panbiscò Leonessa Altamura / Sigel Seap Marsala Volley 3/2

Parziali: 25/20 – 16/25 – 25/20 – 23/25 – 15/10

Panbiscò Leonessa Altamura: Bierria 19, Krasteva 25, Pulliero 12, Arciprete 12,

Soriani 8, Caracuta, Biagini (L), Ungaro, Monitillo, Serafini, Evola ne, Riva ne, Chiesa

ne, D’Onofrio (L2) ne. Allenatore: Matteo Dell’Anna.

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 10, Tajè 7, Kosonen 17, Pozzoni 8, Ferraro 3,

Vighetto 19, Cicola (L), Varaldo 2, Torok 4, Grippo, Cecchini, Giulì (L2) ne. Allenatore:

Lino Giangrossi.

Note – Battuta (punti/err): Marsala 6/11, Altamura 3/12 – Muri: Marsala 10, Altamura 7

– Ricezione: Marsala 41%, Altamura 32% – Attacco: Marsala 30%, Altamura 35%.