1° Memorial Pino Cangelosi: successo per la marsalese Star Cycling

Il 1° Memorial Pino Cangelosi si è concluso con il grande successo dello Star Cycling Lab, team dei fratelli Stella, che ha conquistato il titolo di 1ª Società Classificata dopo una gara corsa a ritmi molto elevati. Protagonista della corsa è stato Ninni Stella, autore di una lunga fuga solitaria e poi terzo classificato nella batteria Master dopo essere stato ripreso nel finale. Tra gli Juniores, invece, è arrivata la vittoria di Tancredi Stella, completata dal terzo posto di Salvo Argentino e dal quarto di Giulio Mantovani. Nella gara Over, Felice La Grutta ha conquistato il terzo posto, mentre Giulia D’Aguanno ha ottenuto il primo posto assoluto. Buoni piazzamenti anche per Riccardo Samaritano e Sergio Signorino, entrambi nella Top 10. Grande soddisfazione anche per il presidente Francesco Stella per i quattro podi e i due primi posti ottenuti dal team, frutto del lavoro svolto negli anni insieme al fratello e direttore sportivo.