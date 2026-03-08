Calcio a 5, il Marsala Futsal vince a Roma e conquista i play off

Grande vittoria in trasferta per il Marsala Futsal 2012, che supera l’Eur Calcio a 5 nella 17ª giornata del Campionato di Serie A2 – Girone D per 4 a 7 e conquista la matematica qualificazione ai playoff. Ma non è ancora finita. Con la vittoria del Messina contro la Gear, il Marsala è solo in seconda posizione in classifica a -2 dai peloritani e con un’altra gara al termine della regular season che gli azzurri giocheranno in casa con il Regalbuto. Una vittoria importante e meritata che conferma la forza del gruppo guidato da coach Tutilo. Ma tutto può ancora succedere.

Primo tempo

Primo tempo equilibrato e ricco di emozioni: dopo i goal di Tendero e Patti, l’Eur riesce prima a recuperare e poi a portarsi in vantaggio. I ragazzi però non mollano e trovano il pareggio con Felder, chiudendo la prima frazione sul 3-3.

Secondo tempo

Nella ripresa si vede tutta la voglia dei lilybetani di portare a casa i tre punti. Il Marsala alza il ritmo e prende il controllo della gara grazie alle reti ancora di Tendero, alla doppietta di Cazzin e al sigillo finale del solito Barroso, che fissano il risultato sul 4-7. Per l’Eur in goal Mendez, Batella e doppietta di Carlettino.