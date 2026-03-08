Basket: solidità NPM: 83-72 a PGS Sales, Marsala riprende fiato in poule salvezza

La Nuova Pallacanestro Marsala centra una vittoria cruciale nella poule salvezza contro la PGS Sales, dimostrando una prova solida e convincente dopo un periodo di difficoltà.La squadra marsalese ha superato la PGS Sales con il punteggio di 83-72, un risultato che condanna matematicamente gli avversari alla retrocessione. Gli ospiti hanno tentato di reagire con un break di 10 punti sul finire del secondo quarto, ma i lilibetani sono rimasti uniti, recuperando possesso su possesso con gestione attenta dei contatti e ritmo controllato.

Momenti chiave

A metà del quarto periodo l’intensità è salita, con la PGS Sales determinata a non mollare, rendendo la partita nervosa. La NPM ha perso Becay e Allegri per quinto fallo (somma di tecnico e antisportivo), ma la panchina ha risposto con grinta, mantenendo il controllo fino al successo finale.

Dichiarazioni e prospettive

Ottima gara della NPM che sottolinea l’importanza di questa vittoria per il morale e la classifica nella poule salvezza. La Nuova Pallacanestro Marsala guarda ora con ottimismo al prosieguo del girone, puntando a consolidare la permanenza in Serie C.