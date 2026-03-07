I marsalesi della Leoni Team protagonisti della Coppa Sicilia XCO Top Class

Inizia con ottimi risultati la stagione agonistica dell’ASD Leoni Team di Marsala, protagonista domenica 1° marzo alla Coppa Sicilia XCO Top Class durante la XCO Monti Rossi Extreme Mtb Cup, disputata nella Pineta dei Monti Rossi a Nicolosi. Il team marsalese si è confrontato con squadre di alto livello, tra cui la Rolling Bike. Grande prestazione per Angelo Rallo, che ha conquistato il 3° posto nella categoria M2. Ottimo risultato anche per Francesco Martinico, campione interprovinciale GF uscente, che ha chiuso al 4° posto nella categoria ELMT. Buone performance anche per Alessio Tumminello e Vincenzo Di Bernardo, rispettivamente 6° e 7° classificati. Questi risultati segnano un inizio di stagione molto positivo per l’ASD Leoni Team, che al suo primo anno di affiliazione si conferma una realtà competitiva nel panorama della mountain bike siciliana.