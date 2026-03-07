Marsala 2026, Andreana Patti incontra le realtà sportive del territorio

sabato 07 Marzo 2026 - 12:07

Diverse realtà dell’associazionismo sportivo hanno partecipato al PalaMediPower di Marsala all’incontro organizzato da Andreana Patti, candidata alla carica di sindaco per le prossime amministrative del 24 e 25 maggio.

All’iniziativa si è registrata una buona partecipazione di pubblico, che ha seguito con attenzione l’intervento della Patti, che ha illustrato alcuni dei suoi punti programmatici, con particolare riferimento all’ambito sportivo. Si è parlato anche degli impianti sportivi in città e degli interventi volti a promuovere la valorizzazione delle varie realtà sportive presenti in città.

