Marsala 2026, Andreana Patti incontra le realtà sportive del territorio

Diverse realtà dell’associazionismo sportivo hanno partecipato al PalaMediPower di Marsala all’incontro organizzato da Andreana Patti, candidata alla carica di sindaco per le prossime amministrative del 24 e 25 maggio.

All’iniziativa si è registrata una buona partecipazione di pubblico, che ha seguito con attenzione l’intervento della Patti, che ha illustrato alcuni dei suoi punti programmatici, con particolare riferimento all’ambito sportivo. Si è parlato anche degli impianti sportivi in città e degli interventi volti a promuovere la valorizzazione delle varie realtà sportive presenti in città.