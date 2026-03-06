Salaparuta: una donna denuncia il suo compagno per maltrattamenti

Un caso di violenza di genere in Provincia di Trapani. I Carabinieri della Stazione di Salaparuta, a seguito di richiesta di intervento e formalizzazione di denuncia/querela di una donna, hanno deferito un 49enne del posto per maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente. I militari infatti hanno raccolto la denuncia della donna la quale riferiva di subire fino dagli ultimi mesi del 2025 aggressioni fisiche e minacce da parte dell’uomo soprattutto nei momenti di astinenza dall’assunzione di sostanze stupefacenti dalle quali sarebbe dipendente. Contestualmente la vittima come da sua espressa volontà, trovava una diversa sistemazione abitativa rispetto al domicilio.