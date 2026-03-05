Tornano piogge e vento: allerta gialla in Sicilia

Dopo due settimane di tregua, torna il maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale prevede l’allerta gialla in tutta l’isola nella giornata di venerdì 6 marzo. In particolare, si preannunciano precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a localmente moderati. Molto mossi i mari, mentre i venti saranno localmente forti sud-orientali sui settori meridionali, in attenuazione pomeridiana, mentre le temperature non registreranno particolari variazioni rispetto ai giorni scorsi. E’ prevista anche foschia in mattinata e in serata sulle zone pianeggianti.
