Campionato Regionale FIK Sicilia 2026: la Bushido Karate Mazara protagonista

Grande successo al Campionato Regionale FIK Sicilia 2026, svoltosi domenica 1° marzo presso il Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo. L’evento, organizzato dall’ASD Bushido Karate Mazara, ha richiamato oltre 200 atleti provenienti da tutta la Sicilia, confermandosi un appuntamento di grande rilievo nel panorama regionale. La manifestazione ha rappresentato un connubio perfetto tra sport e promozione del territorio: le società partecipanti hanno potuto soggiornare nella città di Mazara del Vallo, apprezzandone l’ospitalità e le eccellenze gastronomiche grazie alle convenzioni attivate per l’occasione, ricevendo unanimi apprezzamenti da tecnici e accompagnatori. Sul piano agonistico, la Bushido Karate Mazara ha fatto registrare una prestazione complessiva di altissimo livello, con risultati che testimoniano la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra. In gara atleti di tutte le fasce d’età: molti giovanissimi alla prima esperienza competitiva, capaci di affrontare il tatami con impegno e determinazione, e atleti più esperti che hanno confermato il proprio valore conquistando numerosi podi.

A rappresentare la società mazarese sono stati: Maria Elena Fasulo, Andrea Caradonna, Giovanni Marino, Miriam Marino, Nicole Marino, Marco Di Lorenzo, Flavio Calamia, Giuseppe Fraterrico, Aurora Biosa, Constantin Padurariu, Giulia Maria Marino, Elia Sacco, Adam Mabrouk, Giulia Maria Magiale, Victoria Vazquez Laudicina, Miriam Asaro, Francesco Mulone, Cristian Catanzaro, Sonia Catanzaro, Silvia Calamia, Elodie Arnaldo e Flavio Ferro. Il bilancio finale è più che positivo: 10 medaglie d’oro, 8 d’argento e 13 di bronzo, un bottino che conferma la Bushido Karate Mazara come una delle realtà più solide e competitive del karate siciliano. Molto soddisfatti i maestri Vincenzo Cristaldi e Ignazio Margiotta, che hanno ricevuto numerosi complimenti sia dalle società partecipanti sia dal Comitato Regionale Sicilia per l’eccellente organizzazione dell’evento. Soddisfazione espressa soprattutto per l’atteggiamento mostrato dagli atleti durante tutta la competizione: spirito di squadra, senso di appartenenza, impegno e correttezza, valori che vanno ben oltre il risultato sportivo e che rappresentano il vero successo della giornata.