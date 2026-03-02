Vittoria schiacciante del Palermo Woman sulla Virtus Marsala

È 0-6 il risultato alla 4ª Giornata di Campionato Serie C Femminile Nazionale tra Virtus Femminile Marsala e Palermo FC Women, gara andata di scena al Municipale “Nino Lombardo Angotta” sabato 28 marzo e conquistata dalle rosanero con i gol di Bruno, Dragotto, Conciauro, Di Salvo, Chirillo e Palermo. “Forse perché sono abituata ultimamente a vedere prestazioni migliori, oggi sono un po’ delusa, devo dire la verità – commenta mister Valeria Anteri -. Il mio augurio è che questa sia stata una giornata storta e che quindi già da domenica prossima vedremo le cose a cui eravamo abituati nelle ultime settimane. Certo sei a zero è un risultato secondo me eccessivo e quindi andava evitato alla luce del fatto che bisogna fare i conti con la differenza reti. Però guardiamo anche qualcosa di positivo, per esempio anche un rientro di Samantha Alcamo che era da tanto tempo che non vedevo in campo. Sicuramente diciamo che il campo non favorisce il gioco che comunque iniziamo a fare, pazienza, ormai devo dire che bisogna guardare avanti, bisogna cercare di massimizzare il più possibile le partite successive, le partite future e poi vedremo, vedremo un po’ come affrontare l’ultima partita di campionato e se ci saranno i play-out come affrontare i play-out“. Il prossimo appuntamento sarà nel Lazio, presso il Centro Sportivo “Andrea Caslini” di Colleferro(RM) per la 17ª Giornata in casa del Colleferro Calcio di domenica 8 marzo 2026.