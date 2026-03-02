Mondo sotto attacco: nuovi missili tra USA, Israele e Iran. Ucraina teme Russia. Sigonella: “Fate attenzione”

Mentre da Tel Aviv un alto funzionario afferma che l’offensiva contro Iran “sta avanzando più rapidamente del previsto” e che per Teheran “si avvicina la fine”, la situazione sul terreno resta estremamente tesa. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parla di “centinaia” di obiettivi colpiti, mentre il The New York Times stima che i siti interessati sarebbero addirittura duemila. Nel frattempo, Israele si trova sotto pressione. Dopo che un missile iraniano ha centrato un edificio residenziale, provocando nove vittime, nel nord del Paese sono tornate a risuonare le sirene per un nuovo lancio di razzi provenienti dal Libano, attribuiti a Hezbollah. La reazione delle Israel Defense Forces è stata immediata: ai residenti di circa cinquanta tra città e villaggi è stato ordinato di evacuare con urgenza e di tenersi lontani da possibili obiettivi sensibili o strutture sospette. Un drone colpisce intanto una base britannica sull’isola di Cipro. Mezzo mondo è sotto attacco.

Cosa accade a Dubai

Esplosioni sono state avvertite negli ultimi minuti a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Diversi italiani sono rimasti bloccati a Dubai, alcuni voli sono stati dirottati sul deserto. A Dubai anche 200 studenti italiani, imprenditori, turisti. C’era anche il Ministro Crosetto con la sua famiglia, la cantante Big Mama, tra i più noti.

Pronto nuovo attacco della Russia contro l’Ucraina

Sul piano internazionale, Regno Unito, Francia e Germania hanno dichiarato di essere “pronte ad adottare misure difensive”, segnalando una crescente preoccupazione per l’allargamento del conflitto. Intanto, sul fronte dell’Europa orientale, si registra un nuovo allarme. La Ukrinform riferisce che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio, ha citato rapporti dell’intelligence secondo cui Russia starebbe pianificando ulteriori operazioni contro le infrastrutture ucraine. “Sappiamo che i russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi: stanno preparando nuovi attacchi contro le nostre reti e strutture strategiche”, ha dichiarato.

Ucraina pronta a rispondere

Per Zelensky, ogni minaccia deve essere contrastata con fermezza e il maggior numero possibile di obiettivi russi deve essere neutralizzato. Il presidente ha inoltre sottolineato come l’attuale crisi in Medio Oriente dimostri quanto sia complesso garantire una protezione totale contro missili balistici e droni, inclusi i velivoli Shahed. Anche i Paesi del Golfo, dotati di sistemi di difesa aerea più avanzati e numerosi rispetto a quelli finora forniti a Kiev, non riescono a intercettare ogni attacco. “Ci sono droni e missili che superano comunque le difese”, ha osservato, evidenziando come l’esperienza maturata dall’Ucraina nel campo della difesa aerea rappresenti oggi una competenza difficilmente sostituibile.

Un avviso ufficiale arriva dal NASSIG – Naval Air Station Sigonella, della base militare siciliana che in una nota ha raccomandato la massima attenzione al personale. “Per quanto non vi siano minacce specifiche e attendibili al momento, il monitoraggio della situazione rimane cruciale per la vostra salvezza e sicurezza”, si legge nell’avviso che raccomanda ai cittadini di “guardarsi intorno” e segnalare qualsiasi elemento potenzialmente sospetto alle autorità competenti. In realtà è una cosa che accade sesso quando ci sono venti di guerra così vicini all’Italia. Al momento il livello d’allerta è Alfa plus, un grado di attenzione normale.