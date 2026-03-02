Rinnovato il Consiglio Direttivo di Arcigay Trapani: nuova squadra alla guida

Si è rinnovato il Consiglio Direttivo di Arcigay Trapani, segnando l’inizio di una nuova fase per l’associazione impegnata nella tutela dei diritti della comunità LGBTQIA+ nel territorio trapanese. A seguito dell’assemblea dei soci, è stato eletto il nuovo direttivo che guiderà l’associazione nel prossimo mandato, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio, promuovere iniziative culturali e sociali e intensificare il dialogo con le istituzioni locali. Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto: Enrica Valenza presidente, Angelo Cassisa vice presidente e responsabile stampa, Paolo Gabriele Mercurio tesoriere, Federico Francesco Marino consigliere e segretario, Giuseppe Barretta consigliere e Delegato Nazionale. “Il nostro impegno sarà quello di rafforzare la comunità LGBTQIA+ già esistente affinché nessuno/a si senta escluso/a costruendo una Trapani più giusta, umana e accogliente” dichiara la presidente. “Vogliamo consolidare quanto fatto negli anni precedenti e aprire nuove opportunità di confronto, formazione e attivismo”.

Il nuovo vice presidente, Angelo Cassisa, sottolinea: “Arcigay Trapani rappresenta un presidio fondamentale di diritti, ascolto e supporto nel nostro territorio. Lavoreremo per rafforzare la rete associativa, coinvolgere sempre più giovani e promuovere una cultura del rispetto e delle differenze.” Il nuovo Consiglio Direttivo dichiara che si batterà contro ogni forma di omolesbobitransfobia, promuovendo politiche concrete di sensibilizzazione, inclusione e collaborazione con enti del territorio per creare spazi sicuri di confronto e partecipazione“. Tra le priorità del nuovo direttivo: potenziamento degli sportelli di ascolto, collaborazioni con scuole e realtà associative, organizzazione di eventi culturali e momenti di sensibilizzazione, rafforzamento della comunicazione e della presenza pubblica Arcigay Trapani continuerà a essere uno spazio sicuro e aperto, punto di riferimento per la comunità LGBTQIA+ e per chiunque creda nei valori di uguaglianza, autodeterminazione e diritti civili.