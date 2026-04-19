Playoff scudetto di pallamano, Erice vince a Nuoro la gara 1 dei quarti di finale

Parte con una vittoria importante il cammino dell’AC Life Style Erice nei play-off Scudetto. Le Arpie superano in trasferta Nuoro con il punteggio di 19-37, conducendo la gara sin dalle prime battute e mantenendo il controllo per tutti i sessanta minuti. Un successo costruito attraverso intensità difensiva, ritmo nelle transizioni e gestione dei momenti chiave, che consente alla squadra di coach Frédéric Bougeant di portarsi in vantaggio nella serie in vista della gara di ritorno.

PRIMO TEMPO: Erice inizia bene segnando subito dopo appena 30 secondi, Kapitanovic lancia e Do Nascimento sigla in contropiede. Barbosa sigla due reti consecutive per il 4 a 0 mettendo subito Nuoro in difficoltà con una buona difesa e un rilancio immediato. Lucia Dalle Crode si fa sentire e segna altre due reti per le Arpie che vanno subito in pieno controllo. Nonostante il timeout, Nuoro non trova il bandolo della matassa. Ci vuole un 7 metri per avere il primo gol della squadra di casa dopo che Erice era andata anche sul 7 a 0. Ahanda, Radovic e Reami aggiornano il punteggio sul 3 a 8 con le Arpie sempre in controllo anche se Nuovo comincia a far vedere qualcosa. Do Nascimento realizza un penalty, Reami risponde e Radovic gestisce bene un contropiede: 5 a 9. Macarene Gandulfo riporta Erice sul +5. Negli ultimi 10 minuti del primo tempo la squadra di Frédéric Bougeant mette il turbo con Pessoa che sigla il diciassettesimo goal che chiude la prima frazione. Il primo tempo termina 9 a 17.

SECONDO TEMPO: L’inizio del secondo tempo vede ancora le Arpie imporsi con una prestazione corale andando sull’11 a 23. Do Nascimento, Bernabei e Ahanda insistono, Erice +12. Do Nascimento insiste e Nuoro è costretta a chiamare timeout. Manojlovic insiste, Kapitanovic si esalta e le neroverdi volano sul 16 a 29. Ahanda e Do Nascimento concretizzano ancora, +15. Nuoro prova a smuovere un po’ il tabellino ma il controllo della squadra di Frédéric Bougeant è totale. Manojlovic e Zizzo non si fermano ed Erice chiude alla grande. Vittoria fuoricasa con un importante +18, 19 a 37. La gara di ritorno di questo quarto di finale di playoff si svolgerà sabato prossimo, il 25 aprile.

IL TABELLINO

Germancar Nuoro vs AC Life Style Handball Erice 19-37

Germancar Nuoro:

Mirotta 1, Ganga 1, Reami 4, Serra, Lostia, Mereu, Floris M., Herranz, Radovic 8, Floris A. 1, Basolu 2, Suberic, Menichelli 2. All. Roberto Deiana

AC Life Style Handball Erice:

Bernabei 2, Tarbuch, Martinez Bizzotto, Zizzo 2, Manojlovic 6, Gandulfo 1, Do Nascimento 10, Iacovello, Dalle Crode 4, Pessoa 2, Ahanda 6, Cabral Barbosa 4, Kapitanovic. All. Fred Bougeant.

Arbitri: Anastasio Maurizio – Zappaterreno Mauro

Commissario: Cozzula Riccardo

I COMMENTI DEL MATCH

Alexandra Do Nascimento, ala Ac Life Style Erice: «Sono molto contenta dell’andamento della gara. Posso dire che siamo contente e che la partita è stata molto bella per noi. Giochiamo insieme, di squadra, e alla fine siamo felici quando riusciamo a giocare con così tanto affiatamento. Ci vediamo sabato, al PalaCardella di Erice, per la sfida di ritorno dove chiediamo a tutto il pubblico il supporto. I playoff sono insidiosi ma insieme possiamo creare qualcosa di importante».

Alessia Zizzo, ala Ac Life Style Erice: «Il primo round è andato bene. Abbiamo condotto la partita dall’inizio alla fine, con l’atteggiamento giusto. Siamo molto concentrate su questi play-off e ogni gara la affrontiamo al massimo, come abbiamo fatto oggi. È stato un test importante. Abbiamo ruotato tutte le giocatrici e questo dimostra la profondità della nostra rosa. Stiamo lavorando tanto, allenamento dopo allenamento, e stiamo entrando sempre di più nei meccanismi degli allenatori. Adesso pensiamo alla gara di ritorno contro Nuoro. Poi guarderemo avanti, ma sempre con lo stesso approccio: una partita alla volta. Abbiamo un vantaggio, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Dovremo dare il massimo anche al ritorno».