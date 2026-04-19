A Castellammare via alla riqualificazione della Cala Marina: sicurezza e decoro

Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della pavimentazione di via don Leonardo Zangara, cuore della Cala Marina di Castellammare del Golfo, uno dei luoghi più frequentati sia dai residenti che dai turisti. L’intervento, dal valore complessivo di 70 mila euro, è finanziato dal GALP “Golfi di Castellammare e Carini” attraverso i fondi FEAMPA, destinati allo sviluppo sostenibile delle aree legate alla pesca e alle attività marittime. Il progetto punta a migliorare sicurezza, fruibilità e decoro urbano di un’area simbolo della città. In programma, in particolare, la sostituzione di una parte della pavimentazione in basole di pietra attualmente dissestata, oltre alla sistemazione della banchina antistante il castello, utilizzata quotidianamente per la vendita del pesce.

Il progetto

Prevista anche l’installazione di nuovi banchi in acciaio inox, in continuità con quelli già presenti. Ogni mattina, infatti, la Cala Marina ospita i pescatori impegnati nella vendita del pescato fresco e, considerato l’aumento delle imbarcazioni che attraccano nella zona, sarà incrementato il numero dei banchetti, sostituendo quelli ormai usurati con nuove strutture della stessa tipologia e dimensione. L’intervento guarda anche al miglioramento dell’arredo urbano: lungo il lato dei pontili saranno collocate panchine, fioriere e cestini portarifiuti, per rendere l’area ancora più accogliente, soprattutto in considerazione dell’elevata presenza di visitatori.

Il ruolo del GALP Pesca

«Grazie al GALP Pesca e al presidente Pietro Puccio per il sostegno concreto – dichiarano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni D’Aguanno –. Questo intervento coniuga riqualificazione urbana e funzionalità, restituendo alla comunità e ai turisti uno spazio più sicuro ed efficiente, valorizzando le tradizioni locali e sostenendo l’economia legata alla pesca e al turismo». I lavori sono eseguiti dall’impresa di Nicolò Ingoglia, mentre la direzione è affidata all’ingegnere Mariano Coppola. Un intervento che punta a rafforzare l’identità della Cala Marina, migliorando servizi e infrastrutture a beneficio dell’intera comunità.