Sconfitta amara per la Pallacanestro Marsala contro Scicli Meerkat in poule salvezza

La Nuova Pallacanestro Marsala conclude l’andata della poule salvezza con una sconfitta contro il Basket Scicli Meerkat, sul punteggio di 90-76. Un primo tempo da incubo ha visto i lilibetani subire 57 punti, pagando una difesa troppo permeabile alla fisicità avversaria, con il viaggio e le assenze per febbre in settimana che hanno influito ma non giustificano l’approccio.

Reazione parziale nel secondo tempo

Nella ripresa, NPM ha alzato ritmo e intensità difensiva, dominando il terzo e quarto quarto e vincendoli con margine.

Prossimo impegno: PGS Sales a Catania

In settimana, Giuseppe Grillo analizzerà gli errori per preparare al meglio la trasferta di Catania contro PGS Sales, sconfitta nell’ultima giornata di andata da Cocuzza e che NPM vuole tenere dietro in classifica. La poule retrocessione resta infuocata, con ogni partita decisiva per evitare playout o retrocessione diretta.