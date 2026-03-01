Regione Sicilia, per la Lega i sindaci possono candidarsi per la terza volta

“La recente pronuncia della Corte costituzionale conferma la piena legittimità dei sindaci siciliani a candidarsi al termine del secondo mandato“.

La decisone della corte costituzionale come incide sui lavori dell’Ars?

“La Consulta – afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale – ha stabilito in maniera chiara e inequivocabile che le liste dei sindaci al termine del secondo mandato non possono essere escluse preventivamente, e che il principio costituzionale del diritto di elettorato passivo prevale sulla pretesa di limitare l’accesso alla competizione elettorale per motivi formali. A questo punto la normativa regionale siciliana non può introdurre vincoli più restrittivi rispetto alle regole nazionali. In sostanza i sindaci siciliani alla fine del secondo mandato hanno pieno diritto di presentare la propria candidatura, vedere la lista ammessa al voto e, se scelti dal popolo, esercitare il terzo mandato. Alla luce di questo quadro, la Lega chiede con urgenza un intervento legislativo per adeguarsi alle norma statali”.