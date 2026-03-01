Calcio, il Marsala sconfitto in casa dal Licata. Durissime contestazioni dagli spalti

redazione

domenica 01 Marzo 2026 - 18:56

Il Marsala calcio ha perso 1 a 0 la partita quasi al termine del secondo tempo.
L’incontro è stato molto brutto, segnato in campo da molti fallii. I padroni di casa del Marsala non hanno saputo sfruttare almeno tre nette occasioni sotto porta, mentre gli ospiti del Licata sono andati a segno con un solo tiro in porta.

La partita è stata segnata dalle sospensioni causate dal ripetuto lancio di oggetti e di petardi dagli spalti lato gradinata e ospiti, che potrebbero avere ripercussioni sulla gara in termini disciplinari.

