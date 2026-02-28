Serie C, il Trapani perde in casa con L’Atalanta Under 23

Lo Stadio Provinciale, davanti ad una gradinata che ha risposto in maniera tiepida alle iniziative della società (ingresso a € 0.10) e ad una Curva Nord vuota per protesta contro la società e le decisioni prese da quest’ultima nei confronti di alcuni rappresentanti della tifoseria che, nelle ultime partite ha sempre contestato aspramente la proprietà, si è giocata oggi la gara tra Trapani e AtalantaU23, valida per la 29^ giornata del campionato di Serie C – Girone C.

Secondo turno casalingo consecutivo casalingo per il Trapani che, dopo la vittoria contra la Cavese, cercava punti preziosi per allontanarsi dalle paludi della zona playout. Orizzonte diverso per l’AtalantaU23 che cerca invece di ricucire il gap che la separa dalla zona playoff.

Alla fine sono gli ospiti ad uscire dal Provinciale con i tre punti in tasca, grazie ad un gol per tempo, di Manzoni (molto bello con un sinistro al volo) al minuto 28 e di Cissè (entrato nella ripresa) al minuto 81’, proprio quando il Trapani si preparava al rush finale alla ricerca almeno di un punticino che avrebbe quantomeno mosso la classifica.