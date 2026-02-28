Luca Sbardella(FDI): “a Marsala abbiamo scelto Giulia Adamo, auspico che Grillo si ritiri”

Luca Sbardella, commissario regionale in Sicilia del partito di Fratelli d’Italia a margine di un convegno dei sostenitori del SI al prossimo referendum è intervenuto sulle elezioni amministrative di maggio che interesseranno diverse decine di comuni isolani.

“A Marsala alla fine il nome che ha messo d’accordo tutti è quello dell’ex deputata regionale, e già presidente della Provincia di Trapani, Giulia Adamo. Tutti tranne l’uscente Massimo Grillo. Si tratta di una donna molto dinamica, pronta a fare una campagna elettorale energica e a governare la città con la sua esperienza. È quel tipo di candidatura che piace a Fratelli d’Italia perché mette d’accordo tutte le anime del centrodestra. A questo proposito, auspico che anche il sindaco Grillo converga sulla candidatura di Adamo. Capisco la sua amarezza per non essere stato scelto per il secondo mandato ma mi appello al suo senso di responsabilità. Se il centrodestra si presenta con due candidati si fa soltanto un favore al centrosinistra, e questo Grillo lo sa”.