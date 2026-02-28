Il Libero Consorzio Comunale di Trapani acquista di 16 sistemi di videosorveglianza per i comuni

Il Libero Consorzio di Trapani ha acquistato 16 sistemi di videosorveglianza mobile che intende mettere a disposizione delle amministrazioni locali che vorranno sottoscrive l’intesa e i rispettivi impegni. La

convenzione punta a superare le dinamiche relative alle competenze. L’Ente non ha alcuna funzione nella gestione dei rifiuti urbani. Tocca infatti ai Comuni intervenire per il recupero e lo smaltimento nei percorsi viari del Libero Consorzio che attraversano i loro confini territoriali.

Quinci parla di un’errata interpretazione del codice della strada

“Più che comprensibile il rischio di ritrovarci in aree senza alcuna vigilanza – afferma il presidente Quinci -per una sorta di conflitto di competenze che non esiste nella forma e nelle norme ma che si presenta nella sostanza, anche a causa di un‘errata interpretazione del Codice della Strada. Il Libero Consorzio deve infatti occuparsi, per legge, di sicurezza e di rimozione dei detriti e non di rifiuti abbandonati. La convenzione con i Comuni che saranno pronti a firmarla è un passo concreto verso una collaborazione sul campo per affrontare quella che spesso è una vera e propria emergenza in diverse zone dei nostri territori. Saranno i Comuni ad individuare le aree di posizionamento degli impianti di videosorveglianza nelle strada provinciali che percorrono i loro territori. Saranno chiamati anche a fornire gli operatori del corpo di Polizia Locale da formare per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. Bisogna ribadire con forza che non si tratta di una soluzione con intenti repressivi, pur non dimenticando che le norme si rispettano, ma di buona amministrazione. Non a caso nella convenzione è previsto l’onere, a carico dei

Comuni, d’installare dei cartelli informativi sulla presenza delle telecamere nelle aree sorvegliate.

L’accordo tra Libero Consorzio e Comuni sarà monitorato ogni tre mesi con una relazione predisposta dagli uffici delle amministrazioni locali. L’abbandono indiscriminato dei rifiuti, nel merito sulle strade provinciali, ha almeno tre effetti negativi. Colpisce l’equilibrio del nostro ambiente, è un pessimo biglietto da visita per i turisti ed allenta i vincoli di legalità che rendono solida una società. Bisogna cambiare ed in fretta”.