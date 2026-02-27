Rifondazione lascia la coalizione di centrosinistra, la replica di Andreana Patti

Dopo “l’abbandono” del partito della Rifondazione Comunista della coalizione di centrosinistra che aveva sostenuto dalle prime interlocuzioni, la candidata Andreana Patti sul suo pagina facebook replica ai comunisti marsalesi: “Amministrare significa assumersi responsabilità, costruire maggioranze solide, per trasformare le proposte in atti concreti.

Ho scelto il coraggio di un’amministrazione basata su contenuti, competenze e valori. L’allargamento della coalizione è stato una scelta di responsabilità di fronte alle sfide che la città vive. Ho coinvolto realtà che condividono valori come trasparenza, legalità, sviluppo sostenibile ed equità sociale, per rafforzare il progetto politico fondato sui programmi e sui bisogni dei cittadini.

Mi dispiace che Rifondazione Comunista abbia deciso di tirarsi fuori. Credo che le idee di ciascuno possano essere portate avanti dentro una coalizione ampia, pronta ad ascoltare e a tradurre in azioni amministrative le proposte condivise. Il confronto, anche tra posizioni diverse, è sempre una ricchezza quando l’obiettivo comune è il bene della città.Ho scelto il coraggio di andare ad amministrare.Il progetto continua con determinazione. L’impegno resta uno solo: lavorare, con serietà e responsabilità, per il futuro della nostra comunità“.