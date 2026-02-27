Un incidente mortale è avvenuto oggi a Mazara del Vallo, dove un operaio ha perso la vita durante alcuni lavori di manutenzione. E’ precipitato da un edificio. Si chiamava Francesco Genco. “Non ci sono più parole per descrivere lo strazio di fronte a una vita spezzata sul posto di lavoro. Ogni volta che un lavoratore perde la vita, è una ferita mortale per l’intera comunità e una sconfitta per il sistema Paese che non riusciamo ad accettare”. Ad affermarlo è il segretario generale della Uil di Trapani Tommaso Macaddino.

“Alla famiglia della vittima va il nostro abbraccio più sincero e la nostra vicinanza in questo momento di dolore inimmaginabile – continua Macaddino -. Ma la solidarietà, da sola, non basta più. Siamo stanchi di contare i morti e di assistere a riti di circostanza. La sicurezza non deve essere un lusso o un adempimento burocratico, ma il presupposto fondamentale di ogni attività lavorativa“. Il segretario della Uil Trapani pone l’accento sulla necessità di un cambio di passo concreto: “In attesa che gli organi inquirenti accertino le responsabilità e la dinamica dei fatti, torniamo a gridare con forza che servono più prevenzione e controlli. La nostra campagna “Zero Morti sul Lavoro”, che la Uil porta avanti ormai da anni, non è uno slogan, ma un impegno morale che portiamo avanti ogni giorno”.