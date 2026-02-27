Crollo al Teatro comunale di Valderice: “Avviata messa in sicurezza per maltempo”

L’episodio del crollo avvenuto dal Teatro comunale “Nino Croce” di Valderice e che ha sollevato molteplici preoccupazioni e polemiche politiche, rilevato dagli operatori comunali nella mattinata di mercoledì, è verosimilmente riconducibile alle eccezionali condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio negli ultimi giorni. Dal Comune fanno sapere: “Il Teatro comunale è una struttura regolarmente sottoposta a controlli e verifiche tecniche secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici spettacoli. Prima di ogni stagione estiva, l’immobile viene interessato da tutte le verifiche obbligatorie sugli impianti e sulle condizioni di sicurezza, ottenendo le certificazioni necessarie per l’apertura al pubblico. L’Amministrazione investe annualmente risorse nella manutenzione dell’area, nella cura della vegetazione e nella messa in sicurezza delle alberature circostanti, con interventi programmati e tracciati da professionisti qualificati. Sono già state avviate le procedure necessarie per il ripristino e la messa in sicurezza della porzione interessata, al fine di garantire che la struttura continui a rispondere ai più elevati standard di sicurezza. La tutela dell’incolumità pubblica resta prioritaria e ogni azione sarà condotta con la massima attenzione e trasparenza”.