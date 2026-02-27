Anna Caliò. “Mi candido al consiglio comunale sposando il programma di Andreana Patti”. VIDEO

Anna Caliò. “Mi candido al consiglio comunale sposando il programma di Andreana Patti”. VIDEO

venerdì 27 Febbraio 2026 - 06:02

Anna Caliò medico è candidata nel Partito Democratico di Marsala alle imminenti elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA

Perché ha deciso di candidarsi?

L’entusiasmo che si è creato intorno alla figura di Andreana Patti e il fatto di essere consigliata da diversi amici anche comuni, mi ha portato a decidere di mettermi questa volta in gioco in prima persona. Naturalmente nella lista del Partito Democratico nel quale sono iscritta e che è tra i fondatori della coalizione che sostiene la candidata a sindaco”.

Dal punto di vista programmatico che cosa è uscito fuori da questa vostra interlocuzione?

Io personalmente conosco Andreana Patti da tanto tempo e ho seguito la sua storia e il suo percorso politico sia nella nostra città che fuori. Il suo progetto è quello di fare rivivere la città che appare spenta. Io credo che la Patti sia impegnata verso questa direzione”.

Come si sta orientando la sua campagna elettorale?

“Io sono medico e sto dialogando anche con i miei pazienti. Parecchi sorprendendomi già erano a conoscenza di questa mia scelta. Poi sono impegnata nel sociale da tempo e intendo continuare a farlo magari portando queste esigenze anche in consiglio comunale se risultassi eletta”.

Di cosa vorrebbe occuparsi una volta approdata a Sala delle Lapidi?

“Certamente di sanità. Magari non è di competenza diretta del comune ma le opzioni del settore potranno certamente interessare e attivare le istituzioni locali. Poi la pulizia e la relativa raccolta dei rifiuti. Infine sposo in pieno la iniziativa programmatica di Andreana che pone al centro i quartieri. Io stessa tra i miei pazienti sto dialogogando anche con quanti vivono ed operano nelle contrade per cercare di capire quali sono le esigenze della varie parti del nostro territorio e cercare di trovare assieme le eventuali soluzioni”.

