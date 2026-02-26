Valderice, crollo al Teatro ‘Nino Croce’: per l’opposizione è incuria, il sindaco: “Solo maltempo”

Scontro politico a Valderice dopo il distaccamento di una porzione del muro di contenimento della scalinata di accesso e di parte della parete del Teatro Comunale “On. Nino Croce”. A denunciare l’accaduto, con tanto di documentazione fotografica, è stato il consigliere comunale di opposizione Massimo Di Gregorio del gruppo “La Scelta”, che ha puntato il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Stabile. “Quanto accaduto non è frutto del caso né di una fatalità imprevedibile – ha dichiarato Di Gregorio – ma l’epilogo annunciato di anni di incuria e totale assenza di manutenzione”. Secondo l’esponente dell’opposizione, il crollo rappresenterebbe ‘un fatto gravissimo‘ che non può essere attribuito esclusivamente al maltempo. “Le piogge possono avere inciso – ha aggiunto – ma quando per anni non si interviene sulla vegetazione e non si programmano manutenzioni ordinarie e straordinarie, le responsabilità hanno nomi e cognomi”.

Chiesta maggiore manutenzione delle opere pubbliche

Di Gregorio ha parlato di una “scarsa e preoccupante attenzione” verso la manutenzione delle opere pubbliche, sostenendo di aver sollevato più volte la questione in Consiglio comunale. Oltre al danno materiale, il consigliere ha evidenziato un duplice rischio: “Compromettere la stagione estiva, con ricadute culturali ed economiche, e mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini”. Intervenire ora, secondo l’opposizione, comporterà una spesa considerevole che “poteva essere evitata o contenuta con una programmazione seria”. Non meno dura la critica sul piano istituzionale: “Il danno risalirebbe già ai giorni scorsi, eppure durante l’ultima seduta del Consiglio il sindaco non ha informato l’aula e la cittadinanza“, ha affermato Di Gregorio, parlando di «un’omissione grave» e chiedendo chiarezza sulle responsabilità tecniche e politiche.

La replica del sindaco Stabile

Pronta la risposta del sindaco Stabile, che ha respinto le accuse parlando di “sterili polemiche”. Il primo cittadino ha attribuito il cedimento “agli eccezionali eventi atmosferici degli ultimi giorni“, precisando che il distacco sarebbe stato rilevato dagli operatori comunali la mattina precedente alla comunicazione ufficiale. “Il nostro Teatro Comunale non è un luogo abbandonato – ha dichiarato Stabile – ma una struttura sottoposta a rigidi protocolli di controllo. Ogni anno, prima dell’apertura della stagione estiva, vengono effettuate tutte le verifiche previste dalla normativa sui pubblici spettacoli, e solo dopo le certificazioni di conformità l’area viene resa fruibile”. Il sindaco ha inoltre respinto le accuse di incuria, sostenendo che l’Amministrazione investe annualmente risorse nella manutenzione della vegetazione e nella messa in sicurezza delle alberature, con interventi “tracciati e certificati da professionisti”. “La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità assoluta – ha aggiunto –. Strumentalizzare un evento naturale imprevisto per fini politici non fa onore a chi dovrebbe avere a cuore il bene comune”.

In corso interventi di messa in sicurezza

Stabile ha infine assicurato che sono già in corso gli interventi per il ripristino e la messa in sicurezza della parete, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento della prossima stagione estiva “secondo criteri che non pongano minimamente il pubblico in situazioni di pericolo”, valorizzando una delle location più rappresentative del territorio di Valderice.