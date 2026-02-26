Michele Gandolfo: “Marsala Civica a sostegno della Patti con una lista di giovani”. VIDEO

Michele Gandolfo, più volte consigliere provinciale, comunale ed assessore a Marsala, ritorna a candidarsi.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA

Dottore perché lei e il suo neo movimento avete scelto di stare con Andreana Patti?



“Marsala Civica aveva deciso di sposare la candidatura di Nicola Fici, quando l’ormai ex consigliere, visto che si è dimesso in questi giorni, ha ritirato la propria candidatura e volendo noi rimanere in campo, abbiamo deciso di sostenere la candidata Andreana Patti e il suo programma elettorale. Si tratta di una persona competente e preparata che farà sicuramente bene il sindaco di Marsala”.

“Il suo movimento presenterà anche una lista per il rinnovo del consiglio comunale?

“Si certamente. Stiamo lavorando per completare una lista di donne e giovani che magari non hanno esperienza elettorale, ma hanno competenze in vari settori per studi e professionalità e possono metterle a disposizione della città”.

Lei si candiderà per ritornare a Sala delle Lapidi?



“Sono convinto che anche la mia presenza contribuirà al sostegno di Andreana Patti sindaco. Inoltre da come si sta componendo la lista di Marsala Civica credo che otterremo un bel risultato e che usciremo premiati dalle urne”.

Se lei dovesse essere rieletto a Sala delle Lapidi di cosa vorrebbe occuparsi?





“Io come professione faccio lo psichiatra e sono molto coinvolto in tematiche riguardanti il sociale. Vorrei interessarmi dei vari soggetti che hanno bisogno dei centri sociali che il comune di Marsala a vario titolo può impegnarsi a sostenere. Cercare di costruire una rete che metta in contatto il settore pubblico impegnandolo a sostenere le problematiche di questi soggetti”.