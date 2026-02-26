Marsala, Rifondazione Comunista ritira il sostegno ad Andreana Patti: “Venuta meno la fiducia politica”￼￼

Il Circolo del Partito della Rifondazione Comunista di Marsala “E. Berlinguer” ha annunciato il ritiro del proprio sostegno alla candidatura di Andreana Patti, segnando una frattura nel percorso che avrebbe dovuto portare alla costruzione di un’alleanza progressista e di alternativa in città. Alla base della decisione, spiegano dal circolo, vi è l’inserimento nella coalizione di esponenti riconducibili alla precedente amministrazione guidata da Massimo Grillo, insieme a movimenti e sigle che ne avevano sostenuto l’elezione, oltre a figure provenienti dall’area del centrodestra e della destra. Un passaggio politico ritenuto incompatibile con il progetto originario e che avrebbe fatto venir meno la fiducia politica nei confronti della candidatura.

Il circolo sottolinea come la scelta non derivi da motivazioni personali né da calcoli elettorali, ma da una valutazione politica maturata nelle ultime settimane. In particolare, viene contestato il venir meno di un perimetro inizialmente condiviso, che escludeva esplicitamente il coinvolgimento di chi aveva governato la città negli ultimi cinque anni. L’ingresso e la legittimazione di consiglieri comunali uscenti ed ex assessori dell’attuale amministrazione, che rivendicano una continuità politica e amministrativa, viene giudicato in contrasto con l’idea di rinnovamento. Per il PRC marsalese, parlare di cambiamento mentre si recuperano uomini e gruppi dirigenti del recente passato rischia di trasformare il concetto di “cambiamento” in uno slogan privo di contenuto. Dopo quelli che vengono definiti cinque anni di “non-governo” della città, il circolo ribadisce di aver lavorato non a un tradizionale programma elettorale, ma a un progetto politico di rottura netta con metodi e logiche che, a loro giudizio, hanno prodotto sprechi di risorse pubbliche, degrado urbano, impoverimento sociale e sfiducia democratica.

L’obiettivo dichiarato è la costruzione di “un’altra Marsala”, attraverso la nascita di una nuova sinistra cittadina capace di agire dentro e fuori il Consiglio comunale, promuovendo partecipazione dal basso, ascolto dei bisogni del territorio e organizzazione collettiva dell’opposizione al malgoverno. Un metodo che il circolo richiama esplicitamente alla tradizione del Partito Comunista Italiano guidato da Enrico Berlinguer, figura a cui è intitolato, quando il PCI seppe esercitare una funzione di indirizzo politico anche dall’opposizione. Pur ritirando il sostegno alla candidatura Patti, il circolo “E. Berlinguer” non abbandonerà la campagna elettorale. Al contrario, annuncia l’intenzione di utilizzare questa fase per avviare un percorso di costruzione di un’alternativa politica di sinistra, aperta al confronto con forze politiche e sociali disponibili a condividere battaglie per il bene comune e per una nuova stagione amministrativa a Marsala.