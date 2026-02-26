Erice: un minore arrestato, spacciava nel quartiere San Giuliano

Delinquenza e spaccio minorile una vera piaga per i territori trapanesi. L’ennesimo caso arriva da Erice, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un minorenne trapanese sorpreso in strada a spacciare nei pressi del quartiere San Giuliano. I militari dell’Arma, durante un servizio di perlustrazione notturno, verso le 2 di notte notavano il minore aggirarsi nervosamente per le vie del quartiere e decidevano di fermarlo per identificarlo. Durante il controllo, occultate sulla persona, sono stati rinvenuti oltre 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 200 euro in banconote di piccolo taglio. Il 15enne, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.