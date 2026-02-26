Centrodestra unito su Giulia Adamo: “Iniziamo una campagna elettorale serrata”

Il centrodestra unito ribadisce chiaramente di convergere su Giulia Adamo per la candidatura a sindaco di Marsala. Un confronto concreto e costruttivo quello con l’ex deputata e sindaca con i rappresentanti del centrodestra – Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Grande Sicilia, Noi Moderati, Nuovo Partito Socialista, Movimento Arcobaleno – per avviare insieme un percorso chiaro e condiviso in vista delle prossime elezioni amministrative.

“Al centro dell’incontro la predisposizione delle liste e l’organizzazione della conferenza stampa di presentazione del programma di governo per Marsala, con l’obiettivo di iniziare in maniera serrata la campagna elettorale. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori momenti di confronto con i consiglieri e con i candidati delle liste a sostegno di Giulia, per continuare ad ascoltare, raccogliere contributi e definire le priorità per il futuro di Marsala. Un lavoro che prosegue con responsabilità, metodo e spirito di collaborazione”, affermano i presenti, ovvero Walter Alagna, Mimmo Turano e Eleonora Lo Curto, Toni Scilla, Giacomo Scala e Maurizio Miceli.