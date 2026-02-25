Trapani: si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani nominato a seguito della elezioni avvenute poco più di un mese fa.

A guidare l’Ordine c’è il confermato presidente Gildo La Barbera, e nella seduta di insediamento sono state assegnate le cariche di vice presidente a Cinzia D’Antoni, di segretario a Rosario Candela e di Tesoriere ad Alessandro Esposito, mentre Maria Anna Causi è stata designata consigliera delegata al Coordinamento del Comitato Pari opportunità.

Conferite anche le deleghe per il coordinamento delle Commissioni Consultive: a Pietro Fuoco Ragusa per la Commissione Albo e Tutela Ordinamento, a Giuseppe Cognata per la Commissione Formazione professionale e organizzazione eventi e a Francesco Vulpetti per la Commissione Verifica Parcelle.

Nel corso della seduta di insediamento sono anche assegnate le materie di competenza per le quali le Consigliere e i Consiglieri avranno il compito di dare impulso all’azione amministrativa del Consiglio.

Il Presidente si occuperà anche di concertazione, dialogo e partnership con il sistema degli stakeholder territoriali (Istituzionali e socioeconomici), la Vice Presidente di Privacy, Promozione della partecipazione e informazione degli iscritti e Dialogo intergenerazionale; al Segretario va anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della corruzione della Trasparenza nonché di gestore della trasparenza rafforzata; il Tesoriere si occuperà anche di informatica e cybersicurezza; la consigliera Maria Causi coordinerà anche la comunicazione interna ed esterna; il consigliere Giuseppe Mazzara terrà i rapporti con le Agenzie fiscali, gli Enti impositori, gli Enti locali, gli Enti Previdenziali, la Prefettura di Trapani, la CCIAA e Registro delle Imprese e promuoverà le funzioni professionale dell’area lavoro; al consigliere Giuseppe Cognata va anche il compito di promuovere le partnership con le scuole e le università e di presiedere la funzione dell’antiriciclaggio; il consigliere Francesco Vulpetti si occuperà anche di tutela della categoria, della deontologia e della qualità professionale e dei rapporti istituzionali con gli istituti di credito del territorio e con il sistema finanziario; il consigliere Pietro Fuoco Ragusa, infine, promuoverà le funzioni giudiziarie della professione e faciliterà il coordinamento dell’azione tra il Consiglio dell’Ordine e l’Organismo di Composizione della crisi.

Prende avvio l’azione di attuazione della vision 2026/2030 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani che punta a proiettarsi verso il futuro senza smarrire la solidità dei propri valori fondativi: competenza, etica, servizio alla collettività e spirito di categoria. Una visione che vuole custodire il patrimonio di esperienze, di autorevolezza e di cultura professionale costruito negli anni e, al contempo, interpretare con coraggio i cambiamenti, rinnovare linguaggi, strumenti e modelli di lavoro per restare protagonisti in un contesto economico e sociale in continua evoluzione.