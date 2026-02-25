A Salemi si inaugura il nuovo Hospice per le cure palliative

Nuovi locali a Salemi per l’’Hospice “Raggio di Sole” dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Sarà l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Daniela Faraoni, a inaugurarli. La cerimonia avverrà mercoledì 4 marzo alle 11,00 in un’ala a piano terra dell’ospedale della cittadina del Belice, presente anche il Commissario straordinario dell’Azienda, Sabrina Pulvirenti. I locali sono stati completamente ristrutturati, i posti letto portati da 4 a 10 e il reparto è gestito dall’Unità operativa “Hospice, Cure palliative e Terapia del dolore” del Dipartimento Cure primarie dell’ASP.