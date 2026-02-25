Condotta idrica danneggiata, a Marsala problemi per versante sud e nel centro urbano￼

Già la scorsa settimana ci sono stati problemi con l’approvvigionamento idrico che è mancato in diverse zone di Marsala. Oggi il settore Lavori Pubblici del Comune di Marsala ha rilevato un danno alla condotta idrica che collega via Mazara e via Tunisi, nel tratto che percorre la cosiddetta “via Agnello”, in contrada Ciancio. Tecnici e operai del Servizio idrico sono impegnati nella riparazione. Attualmente, sia nel versante sud che nel centro urbano continua l’erogazione dell’acqua che – purtroppo – dovrà essere interrotta a partire da questo pomeriggio e per almeno 48 ore, ossia il tempo necessario per l’adesione della resina sulla condotta riparata e assicurarne la tenuta, in maniera tale da consentire la graduale ripresa dell’erogazione dell’acqua nelle suddette aree interessate. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.
