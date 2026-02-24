Trittico Conca D’Oro: il ciclismo marsalese campione donne e master 3

Il Parco della Favorita si conferma l’università del ciclismo siciliano. Ieri, lungo i viali Diana ed Ercole, è andata in scena la seconda prova del Trittico Conca D’Oro, il Trofeo degli Specialisti. Un parterre de rois che ha visto darsi battaglia le società più blasonate dell’isola: dalla corazzata marsalese Star Cycling Lab alla Robur, passando per Dreams, Nuova Avir, Lo Piccolo Ceramiche, Bike Service, Camaci Friends e il Memorial Giorgio. Lo Star Cycling Lab dei fratelli Stella si è presentato ai nastri di partenza con ambizioni pesanti. Schierati in griglia i due leader di batteria, Ninni Stella e Giulia D’Aguanno, coadiuvati da un solido Felice La Grutta, il debuttante stagionale Nicola Eramo e il “jet” Riccardo Samaritano, l’uomo destinato a finalizzare l’eventuale volata.Tuttavia, il ritmo forsennato imposto sin dai primi giri ha cambiato i piani. La velocità estrema sul falsopiano del Viale Diana ha fatto sgranare il gruppo: a farne le spese dopo circa 25 km sono stati proprio La Grutta, apparso non al top della condizione, e Samaritano, rimasto vittima dell’andatura da “fuorigiri” che ha precluso l’opzione dello sprint di massa.

A metà gara il momento decisivo: scatta una fuga di forza che riesce a guadagnare il margine necessario per arrivare al traguardo. Nessun portacolori del team marsalese è riuscito a inserirsi nel break vincente, ma il capitano Ninni Stella non è rimasto a guardare. Per ben tre volte ha provato il contrattacco solitario per ricucire il gap, dando prova di una condizione atletica straordinaria, anche se il gruppo degli inseguitori non gli ha concesso lo spazio necessario.Il traguardo finale ha incoronato il catanese Stefano Bartolotta (Robur Barcellona), autore di una prova magistrale. Nonostante la vittoria assoluta sia sfuggita, il bottino dello Star Cycling Lab è di quelli che pesano in ottica campionato: Giulia D’Aguanno 1ª Donne e Campionessa del Trittico, Ninni Stella 2° Master 3, Nicola Eramo 5° di Categoria.

Con Giulia D’Aguanno già in possesso della maglia di campionessa con una prova d’anticipo e Ninni Stella saldamente in testa ai Master 3, l’attenzione si sposta ora su domenica 1 marzo. Il Memorial Pino Cangelosi sarà teatro della terza e ultima prova del Trittico, ma soprattutto segnerà il debutto stagionale degli attesissimi Juniores dello Star Cycling Lab.C’è grande curiosità per vedere all’opera la “linea verde” convocata dai DS Stella: Salvatore Argentino, Riccardo De Maria, Giulio Mantovani e Tancredi Stella. Per loro, sarà il battesimo del fuoco in una stagione che si preannuncia caldissima.