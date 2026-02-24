Alla scuola “Capuana” di Vita 1,35 milioni dalla regione per lavori antisismici

Il Comune di Vita ottiene un finanziamento regionale per una scuola primaria. Ben 1,35 milioni di euro serviranno ai lavori di adeguamento sismico del “Luigi Capuana”. Il decreto è stato firmato dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano. “La scuola – commentano il sindaco Giuseppe Riserbato e l’assessore ai Lavori pubblici ed all’Edilizia scolastica Rosario Calderaro – è al centro delle politiche della nostra amministrazione. Fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato ad un parco progetti che consentisse di partecipare ai bandi ed agli avvisi pubblici destinati ad interventi strutturali nelle scuole”.

Dal municipio fanno sapere che gli adempimenti per l’utilizzo delle risorse finanziate sono già stati avviati e il Comune farà con rapidità tutte le procedure per l’affidamento dei lavori. Il sindaco Giuseppe Riserbato sottolinea che “… con questo progetto si rende sicura la scuola. Il territorio comunale di Vita – prosegue il primo cittadino – è classificato sismico di seconda categoria a seguito gli eventi del 1968. Questi lavori – conclude il sindaco Riserbato – hanno come obiettivo la sicurezza dei nostri scolari e del personale docente e non docente che quotidianamente si trovano all’interno dell’Istituto”. “Siamo molto soddisfatti che la nostra attività amministrativa – aggiunge l’assessore Rosario Calderaro – ci consente di seguire tutte le dinamiche regionali finalizzate all’erogazione di contributi e finanziamenti. Ringrazio, in particolare, l’assessore regionale Mimmo Turano per l’attenzione al territorio che manifesta incessantemente. Questi risultati si ottengono quando le amministrazioni comunali agiscono tempestivamente ed hanno progetti esecutivi in grado di ottenere finanziamenti”.