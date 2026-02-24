Referendum 22-23 marzo, agevolazioni per affrontare i viaggi del voto 

La Prefettura con una Circolare indirizzata ai Comuni della Provincia di Trapani, ha fatto sapere che – in occasione del prossimo Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026 – gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione potranno usufruire di agevolazioni per il viaggio. Le tariffe per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e per i biglietti aerei sono applicate dai Enti o Società che gestiscono i relativi servizi, come riportato nella suddetta Circolare – online nel sito web della Prefettura alla pagina: https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/trapani/referendum-2026 – dove sono pure indicati modalità e requisiti per usufruire delle agevolazioni.