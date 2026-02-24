Progetto Polis: cambia volto l’ufficio postale di Pantelleria

L’ufficio postale di Pantelleria da oggi sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato in via Giuseppe Verdi, che sarà attivato nei prossimi giorni e resterà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35. La sede di via De Amicis infatti è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Pantelleria avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (si possono già richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di via De Amicis i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro. Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per fine marzo, l’ufficio postale di Pantelleria tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.