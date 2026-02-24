Movimento Popolare Arcobaleno e Giulia Adamo insieme alle prossime amministrative

La coalizione di centro destra e il Movimento Popolare Arcobaleno annunciano un’intesa comune sui Diritti Civili e sul candidato sindaco Giulia Adamo. L’incontro segna l’impegno condiviso per una politica al servizio delle persone, con focus su equità sociale e buona amministrazione. Ecco il testo ufficiale del comunicato stampa del Movimento Popolare Arcobaleno:

La coalizione di centro Destra e il Movimento Popolare Arcobaleno si incontrano per un impegno comune: l’affermazione dei Diritti Civili e una politica che metta al centro le persone e le loro esigenze. In un mondo dove la passione per la politica deve essere sinonimo di responsabilità verso la propria comunità, noi crediamo che non ci sia vero progresso se qualcuno resta ai margini. La buona amministrazione non si limita a far crescere l’economia, ma protegge le persone e i loro diritti.Insieme, lavoreremo per creare un futuro più giusto e più equo per tutti, dove ogni persona possa vivere con dignità e rispetto.

Il presidente Sebastiano Grasso

Il Segretario Antonino Muscarella