Feudo Stagnone, l’eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

A Casa Sanremo, i vini dello Stagnone incontreranno VIP, artisti e appassionati, in un contesto ricco di eventi come “Musica contro le mafie” il 24 febbraio. Immaginate un calice di Grillo Riserva mentre si ascolta una performance live, o un Perricone che accompagna cene stellate: musica ed eccellenze si fondono in sinfonia perfetta. Questa presenza non è casuale, ma un passo strategico per diffondere il terroir marsalese a livello nazionale.
Al Festival di Sanremo 2026, Feudo Stagnone diventa protagonista di un dialogo sensoriale unico: le note canore si intrecciano con i profumi mediterranei dei suoi vini. Casa Sanremo, con il suo programma inclusivo di 15 giorni, offre spazi per degustazioni esclusive, dove il Grillo rinfresca il palato tra un’intervista e l’altra, e il Perricone scalda gli animi durante serate tematiche. Gambero Rosso International amplifica questa visibilità, unendo expertise enogastronomica a un pubblico trasversale.
Per i visitatori, è un’opportunità imperdibile: assaggiare vini nati da 400 ettari di vigneti UNESCO, mentre il ritmo sanremese pulsa. Feudo Stagnone non porta solo bottiglie, ma l’anima siciliana – ironica, passionale, indomita – in un festival che celebra l’Italia intera.
Scegliere Feudo Stagnone significa abbracciare la sostenibilità: vigneti preservati, pratiche etiche e un impegno per il futuro del territorio. I suoi vini, dal Grillo al Perricone, si distinguono per eleganza e territorialità, perfetti per aperitivi, cene o regali di classe. Acquistabili online dallo shop ufficiale, rappresentano un investimento in qualità autentica.
In un mercato saturo, Feudo Stagnone brilla per originalità: uve autoctone come Perricone e Grillo, rare altrove, donano unicità. È il vino per chi cerca emozioni vere, non etichette vuote.
Feudo Stagnone guarda avanti con ambizione: dopo Sanremo 2026, nuove collaborazioni e ampliamenti della gamma sono all’orizzonte. L’azienda invita tutti a scoprire i suoi tesori, dal sito feudostagnone.it ai social @feudostagnone. In un calice di Perricone, c’è la Sicilia che resiste; in un Grillo, la sua freschezza eterna.
Prossimamente, eventi in cantina e tour nei vigneti dello Stagnone completeranno l’esperienza, rendendo Feudo Stagnone non solo un produttore, ma un ambasciatore del gusto siciliano. brindiamo a questa eccellenza che, da Marsala a Sanremo, conquista il cuore dell’Italia!