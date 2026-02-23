Spacciava vicino al parco giochi, 17enne denunciato a Mazara

Spacciava pericolosamente vicino ai bambini che giocavano al Parco. Per questo i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Mazara del Vallo, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti un 17enne del posto. I militari, nel corso di un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno della produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, notavano l’atteggiamento sospetto del giovane, che nei pressi di un parco giochi di quel centro abitato, alla vista dei Carabinieri cercava di allontanarsi con fare agitato. Sottoposto a un controllo, il 17enne veniva trovato in possesso di 26 dosi di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di circa 23 grammi.
