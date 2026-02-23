Il centrodestra attacca la scelta di Paolo Ruggieri di passare con Andreana Patti: “E la sinistra lo accoglie?”

“Apprendiamo con sincero stupore la decisione della lista civica fondata da Paolo Ruggieri di sostenere un candidato dell’area di sinistra proprio nel momento in cui la coalizione di centrodestra ha individuato e promosso, a tre mesi dalle elezioni, la propria candidata, come fisiologicamente e da sempre avviene. Non si tratta, infatti, di alcun ritardo, ma del momento maturo e conclusivo di un confronto serio, programmatico e approfondito, volto a individuare il migliore interprete possibile di un progetto politico coerente e credibile per il governo del territorio”. A intervenire in maniera piccata sono le Segreterie di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Partito Popolare Italiano, Grande Sicilia e Noi Moderati.

“Si tratta di una scelta politicamente incomprensibile e difficilmente giustificabile, soprattutto alla luce del percorso istituzionale dello stesso Ruggieri, nominato assessore provinciale e successivamente vicepresidente non per effetto di un’elezione diretta, ma per la volontà dell’allora presidente Giulia Adamo di valorizzare giovani energie e competenze all’interno dell’azione amministrativa – continuano -. Proprio per questo, il suo comportamento appare oggi ancora più grave e rappresenta, in modo emblematico, un tradimento politico e umano di quel percorso, della fiducia ricevuta e dei valori che hanno sempre contraddistinto il centrodestra. Al tempo stesso, non possiamo non esprimere sorpresa per l’atteggiamento delle forze della sinistra, soprattutto Rifondazione Comunista, Verdi e Movimento 5 Stelle, che accolgono con evidente disinvoltura questi transfughi provenienti dal centrodestra. Una scelta incoerente rispetto alla loro stessa impostazione politica che inquina e snatura la loro iniziativa elettorale, palesando come la loro non sia una proposta politica, ma sempre più una banale e triste accozzaglia”.

“Proprio alla luce della fiducia accordata in passato e dell’esperienza maturata nel governo del territorio, ci saremmo aspettati ben altro senso di responsabilità e di lealtà nei confronti di un progetto politico che oggi si presenta unito, solido e credibile – affermano i partiti del centrodestra -. Ribadiamo, invece, il nostro impegno a favore di una proposta amministrativa seria, competente e orientata esclusivamente all’interesse della comunità, certi che gli elettori sapranno valutare con attenzione scelte, posizioni e comportamenti. Noi per davvero ‘ProgettiAmo’ Marsala: una città protagonista, non la periferia di Trapani”.