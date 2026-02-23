Calcio Femminile: il Marsala racimola un punto contro il Lecce

La Virtus Femminile Marsala guadagna un punto nel match di serie C disputato domenica 22 febbraio a Castrignano dei Greci (LE) contro l’U.S. Lecce Women, terminato sul risultato di 2-2 con i gol di Bonanno e Caporelli per le azzurre e di Kull e La Donna per le salentine. “Rimonta pazzesca dal 2-0 nel primo tempo al 2-2 nella seconda metà di gioco – commenta coach Valeria Anteri nel post partita -. Due goal non imputabili stavolta a nostre disattenzioni: uno da una bellissima punizione dell’avversaria a cui vanno fatti assolutamente i complimenti e l’altro purtroppo viziato da un fallo laterale nettissimo non ravvisato dall’assistente. In ogni caso non ci siamo assolutamente disuniti e siamo rientrati in campo, convinti di quello che avevamo fatto fino a quel momento, per far capire che sono stati soltanto due episodi. Abbiamo infatti recuperato la partita con un goal bellissimo di Giulia Bonanno, uscita poco dopo per infortunio, e poi un altro bellissimo goal in contropiede di Giulia Caporelli. Era da tanto che aspettavamo un risultato del genere in senso positivo, brave tutte però ancora la strada è lunga e dobbiamo subito cominciare a pensare alle prossime gare“. Il prossimo appuntamento infatti sarà sabato 28 febbraio al “Nino Lombardo Angotta” per la concomitanza con la gara del Marsala maschile che si giocava domenica e che di comune le società hanno deciso di anticipare con fischio di inizio alle ore 14:30.