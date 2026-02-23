Un altro cadavere ritrovato tra gli scogli di Pantelleria

Il Mare Nostrum consegna un altro corpo, un altro migrante privo di vita. Ancora a Pantelleria, sugli scogli di Bue Marino. Pare si tratti di un uomo. In pochi giorni sono 12 i cadaveri ritrovati in mare o a riva di migranti morti durante i loro viaggi della speranza fino alle coste siciliane – altri hanno raggiunto le spiagge calabresi -, ben 6 a Pantelleria, 2 a Custonaci, uno a Trapani, a Marsala, a Petrosino e a San Vito Lo Capo. Un triste bilancio perchè gli sbarchi non si fermano e non si sono fermati neppure durante il Ciclone Harry. Ad oggi si contano circa mille morti, molti dispersi ancora nelle acque del Mediterraneo.