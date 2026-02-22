Prima vittoria nella Poule Promozione di serie C per la Virtus Trapani a Catania

Prima vittoria nella Poule Promozione di serie C per l’Automondo Virtus Trapani che ha espugnato il campo del Cus Catania imponendosi 65-86, controllando il match per larghi tratti. Nella seconda parte della gara è arrivato l’allungo decisivo che ha indirizzato definitivamente l’incontro. Ottima la prova corale dei trapanesi, trascinati dai 20 punti di Gints Miculis. La chiave del successo è stata la capacità di dettare il ritmo e limitare le iniziative offensive degli avversari. Nel Primo Quarto Trapani parte con buon piglio. Svoboda, Pace e Miculis imprimono ritmo e permettono agli ospiti di salire sul 12-15 al 6’. Catania reagisce con Arfaoui e Galicia, ribaltando sul 19-17 all’8’. Nel finale è ancora Galicia a incidere, prima del canestro di Miculis che chiude la frazione sul 22-19.

Nel Secondo Quarto Sindoni e Galicia firmano il primo vero break della gara, portando Catania sul 31-21 al 14’. Trapani però risponde con l’energia dei fratelli Genovese, che ricuciono fino al 31-30 al 16’. Sindoni continua a trovare il canestro, ma Francesco Genovese piazza 7 punti consecutivi che valgono il sorpasso trapanese. All’intervallo lungo è 36-38. Nel Terzo Quarto la Virtus rientra dall’intervallo con l’approccio ideale. Miculis trascina i compagni fino al 44-54 (26’), consolidando la doppia cifra di vantaggio. Gentile e Pace alimentano il break e la frazione si chiude sul 51-62. Nel Quarto Quarto Catania prova a restare agganciata, spinta da Sidibe per il 59-67 (33’). Trapani però non si scompone. Lorenzo Genovese e Frisella ristabiliscono le distanze sul 64-79 (36’). Nel finale Catania si blocca, mentre Trapani dilaga con Pace, Gentile e Svoboda fino al 65-86 conclusivo.

Coach Valerio Napoli ha dichiarato: “Catania ha provato subito ad alzare il ritmo, ma era esattamente il terreno su cui volevamo portare la partita. Conoscendo la loro rotazione corta, il nostro piano era mantenere intensità alta e mettere pressione su Galicia e Sindoni, togliendo loro tiri comodi. L’idea era arrivare alla seconda parte di gara con più energie, e così è stato. In attacco abbiamo fatto buone scelte, a parte un momento di calo che ha permesso loro di rientrare. Poi abbiamo ripreso il controllo e siamo riusciti ad allungare. Per noi è una vittoria importante. Dopo due sconfitte pesanti avevamo bisogno di dare un segnale in questa Poule Promozione“.