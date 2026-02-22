Il Marsala vince in casa dell’Accademia Trapani per 2 a 3

Il Marsala 1912 porta a casa una vittoria sul campo dell’Accademia Trapani alla 23ª giornata di Campionato di Eccellenza Girone A per 2 a 3 anche senza il proprio pubblico per ordine del Questore. Il Marsala, abile far girare il match dalla propria parte, ha gestito i 90 minuti con maggior raziocinio e a saper soffrire nel finale, quando l’assalto dell’Accademia, che avrebbe potuto meritare il pari, è diventato asfissiante. Una punizione da venti metri calciata da Ficarrotta sopra la traversa apre le ostilità (5’), suscitando la risposta del Marsala (7’), con un destro al volo di Cannino, ben ribattuto dal portiere Grimaudo. Un calcio piazzato di Lo Nigro (11’) si spegne fuori dallo specchio, ma è un altro segnale della determinazione della formazione azzurra. Su una palla persa in uscita dalla difesa di casa, e una conseguente ripartenza, Lo Bosco trova il varco giusto, con un destro in diagonale da dentro l’area e segna al 16’. L’Accademia reagisce e sfiora il pari con un colpo di testa di Genna (20’). Al 23’, arriva il raddoppio: lanciato in profondità, è Manno a presentarsi a tu per tu con Grimaudo e trafiggerlo con un tocco preciso. Una punizione dal limite di Ficarrotta (41’) beffa Furnari, consentendo all’Accademia di dimezzare lo svantaggio. Due minuti dopo, Idrissou avrebbe addirittura l’occasione del pareggio, ma spara alto. Il primo tempo finisce sull’1 a 2 per gli azzurri di Mister Ignoffo.

Alla ripresa è ancora Manno pericoloso sottoporta e poi è Brasolin a spingere dentro il pallone del terzo gol ospite. L’intraprendenza degli uomini di Tarantino viene premiata al 72’ grazie a Hrabovski che riesce a deviare in porta di testa, al culmine di una mischia in area di rigore, generata da un palo colto da Ficarrotta. E’ 2 a 3. Sempre Ficarotta al 73’, avrebbe l’opportunità del 3-3 ma è bravo Furnari ad opporsi alla conclusione da sotto misura dall’attaccante di casa.