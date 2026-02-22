Il Bosco in Corsa: a Marsala il cross giovanile incontra la natura

Marsala si prepara a diventare capitale provinciale della corsa campestre giovanile con “Il Bosco in Corsa”, manifestazione valida come Campionato Provinciale Individuale e di Società di Cross riservata alle categorie Esordienti, Ragazzi/e e Cadetti/e. L’appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio, con inizio alle ore 9:00, nella suggestiva area boschiva di contrada Ciavolo, nel territorio del Comune di Marsala. L’evento, organizzato dall’ASD Atletica leggera SPRINT con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune di Marsala, vedrà al via i migliori giovani talenti delle società sportive della provincia, pronti a contendersi i titoli su percorsi disegnati nel pieno rispetto delle caratteristiche ambientali del bosco.

I tracciati, calibrati in base all’età e alla categoria dei partecipanti, offriranno un banco di prova tecnico e formativo, esaltando i valori fondanti della corsa campestre: resistenza, adattamento al terreno e spirito di sacrificio. La scelta della location rappresenta un elemento qualificante dell’iniziativa: correre immersi nella natura significa non solo competere, ma anche educare al rispetto dell’ambiente e alla sua fruizione consapevole. Dal punto di vista territoriale, “Il Bosco in Corsa” si inserisce in un percorso virtuoso che punta a promuovere Marsala e le sue risorse paesaggistiche, attirando atleti, tecnici e accompagnatori anche dai comuni limitrofi, con positive ricadute in termini di visibilità e promozione locale. Sport e ambiente diventano così un binomio vincente, capace di trasmettere un’immagine moderna e sostenibile della comunità ospitante. La manifestazione si conferma dunque come un evento di alto valore sportivo, educativo e sociale, in linea con la mission dell’atletica giovanile: crescere atleti, ma prima ancora persone. Un ringraziamento per la collaborazione va all’Associazione Batticuore Batti Odv, alla Peralta Production e alla concessionaria Automondo, che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.