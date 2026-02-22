Fighter Taekwondo: oro, argento e bronzo ai Campionati regionali di Mazara

Presso il Palazzetto dello Sport di contrada Affacciata, a Mazara del Vallo, lo scorso 14 febbraio si è svolto il Campionato regionale di combattimento cinture rosse e cinture colorate organizzato dal comitato regionale FITA Sicilia. Manifestazione di altissimo livello che ha coinvolto i migliori atleti Siciliani nel confronto ad eliminazione diretta su quattro campi di combattimento. Nelle categorie kids, cadetti, juniores e seniores hanno brillato gli atleti mazaresi della Fighter Taekwondo Sicilia, allenati dai Maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno, conquistando otto medaglie d’oro, una medaglia d’argento e quattro medaglie di bronzo.

Gli atleti medagliati:

Francesco Clemense medaglia d’oro – seniores -63kg

Davide Gallo medaglia d’oro – seniores -68 kg

Adele Monachella medaglia d’oro – juniores -42 kg

Vito Rizzuto medaglia d’oro – cadetto -49 kg

Giuliana Gioia medaglia d’oro – cadetto -44 kg

Antonino Gancitano medaglia d’oro – kids -30 kg

Rebecca Bentivegna medaglia d’oro– kids -30 kg

Gioele Gencarelli medaglia d’oro – kids -36 kg

Alessandro Giacalone medaglia d’argento – kids +65 kg

Samuele Russo medaglia di bronzo – kids – 44 kg

Antonino Menciassi medaglia di bronzo – kids -30 kg

Antonio Maltese medaglia di bronzo – kids – 27 kg

Vito Austero medaglia di bronzo – kids – 40 kg

Giuseppe Bua 5° classificato cadetto – 33kg

Giovanni Laudicina 5° classificato – kids -33kg

Luca Lucia 5° classificato – juniores -63kg

Antonino Menciassi 5° classificato- kids -33kg

Nella stessa giornata le cinture nere juniores, Erika Russo e Ilary Quinci hanno rappresentato i Fighter taekwondo e la città di Mazara del vallo all’European Gran Prix 2026 che si è svolto nella capitale dell’Albania (Tirana). Ottima prestazione delle due giovanissime atlete, entrambe al primo anno nelle categorie juniores. Le atlete sono in preparazione per i prossimi campionati Italiani che si svolgeranno il prossimo 07 Marzo 2026 nella città di Anzio (Roma).