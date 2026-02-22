Elezioni Marsala, Rino Passalacqua si ricandida: “Sul Piano Urbanistico niente sconti”. VIDEO

Il consigliere comunale uscente Rino Passalacqua rinnova il suo impegno a Palazzo VII Aprile con una lista a sostegno della candidata sindaco Andreana Patti per il centrosinistra. Il progetto che sostiene Passalacqua è quello di Casa Riformista, costola di Italia Viva fondata da Matteo Renzi, che in Sicilia vede tra i suoi rappresentanti il dottor Pietro Bartolo già eurodeputato e l’ex rettore Fabrizio Micari.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA

Consigliere, perchè si ricandida con il progetto di Andreana Patti?

Parto dalla cocente delusione di cosa è diventata Marsala in 5 anni di Amministrazione Grillo. Sono stato eletto tra le fila dell’opposizione e ho sempre combattuto questo modo becero di fare politica; l’istaurazione di un sistema clientelare del regime di Massimo Grillo è un cancro che dobbiamo estirpare, non possiamo più tollerare gli amici degli amici che hanno incarichi. Quando facevo l’assessore con Alberto Di Girolamo non avevamo tutti questi lacchè a corte, abbiamo lavorato tanto, preso tutti i fondi possibile della Comunità Europea e che oggi Grillo ha perso, ricordo l’asilo di Bosco, le strutture sportive, il campo di calcio col manto sintentico, il Waterfront che poi hanno ripreso. Sostengo un’area progressista moderata, torno agli albori e ritrovo amici con cui condivido uguaglianza e professionalità.

State lavorando ad una propria lista o state pensando a ticket con altre liste?

Come Casa Riformista stiamo provando a fare una nostra lista, con tutte le difficoltà del caso, non biaogna farsi prendere in giro da chi dice ho 6-7 liste pronte, non si creando dall’oggi al domani. I componenti della nostra lista dovranno avere caratteristiche ben precise, la sensibilità della città e le competenze al servizio della comunità. Il progetto deve essere credibile.

Se dovesse essere rieletto di cosa si vorrà occupare a Sala delle Lapidi?

Sono uno dei pochissimi che si è battuto in Consiglio comunale per il tema sicurezza in città. Ma essendo un architetto non posso che non portare all’attenzione un Piano Urbanistico Generale in itinere, abbiamo un preliminare già depositato presso gli uffici dell’Amministrazione comunale, un Piano che ha richiesto i pareri degli Ordini Professionali. Ci stiamo giocando una partita importante, la visione dei prossimi 30-40 anni di Marsala, su questo non farò sconti a nessuno e spero che sempre più tecnici del ramo urbanistico e progettuale si interessino a questo settore perchè siamo ancora pochi.