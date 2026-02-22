Elezioni Marsala, Gabriele Di Pietra scioglie le riserve e si candidata per Andreana Patti

Iniziano a delinearsi le candidature degli esponenti che già siedono al Consiglio comunale di Marsala. Ha aspettato per settimane ed ha sciolto le riserve: il consigliere Gabriele Di Pietra appoggerà il progetto di centrosinistra – ormai sempre più a campo largo – di Andreana Patti.

“Cinque anni fa mi candidavo al Consiglio comunale di Marsala. L’adrenalina della campagna elettorale e l’entusiasmo della vittoria hanno presto lasciato spazio al senso di responsabilità e alla dedizione verso il ruolo che mi è stato affidato. Non ho mai dato per scontata la mia presenza in quell’Aula, perché sempre legata alla fiducia che mi è stata accordata – afferma l’esponente che nel 2020 si candidò con una lista a sostegno di Massimo Grillo per poi passare subito all’opposizione -. In questi anni ho scelto di esserci con serietà e continuità, provando a contribuire concretamente alla crescita di Marsala: dalla valorizzazione della zona dello Stagnone alle politiche giovanili, dal sostegno al mondo dell’istruzione al miglioramento del trasporto urbano, fino alla promozione di una visione turistica fondata sulla programmazione e non sull’improvvisazione”.

Di Pietra continua: “Tra risultati, difficoltà e talvolta fallimenti, ho continuato a lavorare con impegno e cura. Oggi rinnovo questo percorso, mettendo ancora una volta al centro le persone e il territorio.In questo cammino sosterrò Andreana Patti perché riconosco in lei competenza, concretezza e visione: qualità necessarie per guidare Marsala verso uno sviluppo più solido, moderno e all’altezza delle potenzialità della nostra comunità. Grazie a chi mi darà fiducia e a chi, con idee, consigli e critiche sincere, mi aiuterà a crescere e a fare meglio. Continuerò a impegnarmi per Marsala, con la stessa passione e la stessa determinazione”.