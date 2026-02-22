Elezioni, Mario Rodriquez con Patti: “Marsala merita coraggio e scelte nette”

Era uno dei vicinissimi a Nicola Fici e sostenitore della sua candidatura a sindaco Mario Rodriquez, oltre che esponenti dello stesso partito che li ha portati a Sala delle Lapidi. Ma con il ritiro di Fici, ha aspettato per capire cosa fare e rinnovare, oggi, il suo impegno a Palazzo VII Aprile: “Mi ricandido al Consiglio Comunale di Marsala con la stessa schiettezza e la stessa libertà con cui ho sempre fatto politica: dalla parte dei cittadini e senza compromessi. Sostengo Andreana Patti perché è il momento di dare a Marsala una direzione chiara, forte, concreta.Non mi sono mai tirato indietro. Non inizierò adesso. Marsala merita coraggio e scelte nette”. Una volta delineate tutte le candidature, si capirà in quale lista i vari candidati al Consiglio, si presenteranno.