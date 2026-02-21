Tennistavolo Marsala: la “Lecocq” vince e raggiunge il terzo posto

Non è più soltanto un periodo positivo, ma una crescita strutturata e consapevole. La FSC “Curatolo Germaine Lecocq TT Marsala” continua a stupire e, davanti al pubblico della palestra dell’Istituto Cosentino, supera 5-2 la Asd Fiaccola Studio 12, centrando il sorpasso in classifica sui pugliesi. La sfida si annunciava intensa dopo la sconfitta dell’andata e così è stato fin dal primo singolare: Umberto Giardina, in versione trascinatore, si impone al tie-break (3-2) accendendo l’entusiasmo dei tifosi. Gli ospiti reagiscono con lo spagnolo Pons, che batte prima Luca Bressan e poi capitan Giovanni Caprì, riportando l’equilibrio. Il match cambia volto con l’ingresso decisivo di Damien Provost, innesto di dicembre che sta facendo la differenza. Il francese classe 1984 firma tre successi di fila, superando Coletta e Carbotta e dominando con un netto 3-0 proprio Pons, spezzando l’inerzia dell’incontro. A chiudere i conti ci pensa Bressan, autore di un secco 3-0 su Coletta per il definitivo 5-2. Con questo successo i lilybetani salgono a 14 punti, consolidano il terzo posto e mettono nel mirino le posizioni di vertice, alimentando con concretezza il sogno Serie A2.